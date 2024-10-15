Алексей Текслер подчеркнул значимость Всероссийского детского экологического форума

3,5 тысячи заявок прошли отборочный этап

В Челябинске сегодня первый день работают участники Всероссийского детского экологического форума. Завтра участников из 51 региона нашей страны ждет церемония награждения денежными призами на реализацию их проектов. А сегодня у ребят презентация проектов. Губернатор Алексей Текслер подчеркнул значимость Всероссийского детского экологического форума.

Напомним, форум всероссийского масштаба проходит в Челябинске второй год. До того был региональный экофорум. Челябинск продолжил путь столицы экологического просвещения детей, и сегодня губернатор Алексей Текслер отметил активность ребят из Челябинской области.

«Для меня важно, что очень активны дети из Челябинской области. Экологическим образованием мы занимаемся с самого раннего возраста. Видим интерес, востребованность экологических специальностей. Во многом поэтому Всероссийский детский экологический форум уже традиционно проходит именно в Челябинске, стал значимым для нас событием», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Команды участников распределились по площадкам трех вузов: ЮУрГУ, аграрного и педагогического университетов. В форуме принимают участие школьники 5—11 классов, победители экологических олимпиад.

Директор Фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» Татьяна Ковалева на сегодняшнем открытии форума подчеркнула, что Челябинская область — крупнейший промышленный регион с уникальным опытом в решении экологических проблем.

«В совокупности делает его центром притяжения для детей, неравнодушных к теме экологии, и площадкой для экологического сообщества среди школьников», — пояснила она.

После презентации проектов, о которых мы рассказали ранее, гостям покажут музыкальный спектакль в обновленном Театре драмы им Н. Орлова.