Опыт Челябинской области в поддержке спорта могут применить другие регионы

Алексей Текслер выступил с докладом на международном форуме «Россия — спортивная держава»

Сегодня, 18 октября, в Уфе проходит второй день международного форума «Россия — спортивная держава». Деловая программа стартовала с Расширенного заседания Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. А вчера ключевым событием дня стало заседание Совета, посвященное роли негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта. Его провел Владимир Путин, а с основным докладом выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На обсуждение Совета были вынесены несколько важных предложений главы региона. В том числе он взял за основу успешные практики, которые реализуются в развитии физической культуры и спорта в Челябинской области. В первую очередь речь идет о положительном опыте региона в работе Фонда поддержки спорта. Эта организация помогает осуществлять контроль и оказывать помощь командным видам спорта, а также в проведении крупнейших международных соревнований.

«В течение четырех лет у нас в регионе успешно работает Фонд поддержки спорта. Его деятельность позволила снизить зависимость от бюджетных источников, оптимизировать расходы, повысить эффективность спортивной работы на региональном уровне. Возможно тиражировать данный опыт в масштабах страны», — предложил Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор предложил утвердить перечень тех видов спорта, которые вносят наибольший и комплексный вклад в достижение национальных целей. В Челябинской области, например, существует комплекс мер поддержки так называемых базовых видов спорта — дисциплин, которые наиболее популярны и востребованы в регионе.