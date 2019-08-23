Алексей Текслер поручил увеличить финансовую поддержку НКО

Об этом глава региона сообщил во время встречи с активистами.

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Алексей Текслер объявил об увеличении финансовой поддержки социально значимых проектов. Об этом глава региона сообщил во время встречи с представителями некоммерческих организаций Челябинской области, которые стали победителями конкурсов президентских грантов.

«В 2018 году общая сумма привлеченных южноуральскими некоммерческими организациями президентских грантов превысила 100 млн рублей. Уверен, что текущий год не будет исключением. Сейчас закончился прием заявок на второй конкурс 2019 года. От Челябинской области подано 138 заявок. Многие из присутствующих здесь участвуют и в этом конкурсе. Естественно, я желаю победы вашим проектам», — заявил Алексей Текслер.

Глава региона также обсудил с представителями НКО различные способы поддержки социально значимых проектов. Так, Алексей Текслер рассказал, что уже в следующем году увеличится количество средств, направляемых областным бюджетом некоммерческим организациям. Кроме того, глава региона поддержал инициативы о создании регионального фонда грантов и единого пространства для работы НКО.

«Я дал поручение серьезно увеличить объем финансовой поддержки некоммерческим организациям из областного бюджета. Гранты для НКО должны предоставляться максимально открыто, прозрачно и комфортно, исходя из принципов и подходов, которые применяются при предоставлении президентских грантов. В целом суммарный объем поддержки будет увеличиваться — на сегодня это объективная необходимость, так как социальная сфера у нас еще далека от идеала»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Добавим, что по результатам первого этапа федерального конкурса более 40 НКО получили средства на реализацию своих проектов. Таким образом, Челябинская область заняла пятое место в России по количеству выданных грантов.