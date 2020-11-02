Народные контролёры проверили наличие лекарств от COVID-19 в челябинских аптеках

Также активисты выяснили, не завышена ли стоимость на препараты.

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Активисты проекта «Народный контроль» прошлись по челябинским аптекам и узнали, где есть в наличии препараты от коронавирусной инфекции и не превышает ли их стоимость цену, установленную Челябинским УФАС. Результаты проверки сообщил координатор проекта Вадим Воробей.

320 активистов нанесли визиты в такие аптеки, как «Фармленд», «Аптека от склада», «Областной аптечный склад» и «Аптека 74 Плюс». В ходе проверки выяснилось, что лекарство фавипиравир, выпускающееся под торговыми названиями «Арепливир» и «Коронавир», есть в большинстве аптек, стоимость препаратов варьируется от 5 060 до 8 525 рублей. Ещё один препарат — «Авифавир» — народным контролёрам найти не удалось.

«Коронавир» был в наличии в 17 аптеках сети «Фармленд», упаковка в 50 таблеток стоит от 8 350 до 8 525 рублей. Это же лекарство в 12 аптеках «Областного аптечного склада» стоит 8 500 рублей. «Арепливир» активисты обнаружили в аптеках сетей «Аптека от склада» и «Аптека 74 Плюс», там стоимость препарата составляет 5 103 и 5 060 рублей, соответственно.

«Ранее цена на „Коронавир“ была 14 100 рублей, но, несмотря на такое значительное понижение, все равно остается довольно высокой. Аптечные сети работают над снижением цены. Препарат „Авифавир“ не обнаружен ни в одной аптеке области»,— рассказал Вадим Воробей.

Также он отметил, что ни в одной из аптек, которые проверили народные контролеры, не выявлено завышений установленной ФАС отпускной цены.