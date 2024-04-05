Алексей Текслер поручил помочь пострадавшим от паводка южноуральцам

Не исключено подтопление на западе и в центре области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с главами муниципалитетов по вопросам прохождения весеннего половодья. Он озвучил, что пострадавшим от паводка южноуральцам окажут помощь. В то же время жителям на западе области и центральной ее части стоит быть готовыми к переполнению рек, озер и водопропускных сооружений.



«Нас не может не тревожить эта ситуация. У людей нарушены привычные условия проживания, поэтому сейчас главное — это оказывать всю необходимую помощь людям, быть в контакте с каждой семьей. Конечно, будет оказана финансовая помощь каждому домохозяйству в связи с утратой имущества. Поручаю главам муниципалитетов, где вода зашла в дома и на личные подворья, отработать комиссионно по каждому домохозяйству. Сделать это нужно после того, как сойдет вода. Поручаю министерству социальных отношений совместно с министерством общественной безопасности в самые сжатые сроки обобщить предложения муниципалитетов по оказанию помощи пострадавшим гражданам и, собственно, эту помощь самым оперативным образом начать», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона уточнил, что МЧС, спецтехника, ответственные органы власти работают в круглосуточном режиме. Развернуты пункты временного размещения, где необходимо — организован подвоз питьевой воды, доставка продуктов.

В Брединском, Варненском и Нагайбакском районах подтопило жилые дома и участки. Эти муниципалитеты находятся на особом контроле. Местные власти и спецслужбы помогают жителям.

«Также дал поручение оказать финансовую помощь каждому домохозяйству в связи с утратой имущества», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона уточнил, что из-за паводка произошло несколько случаев повреждения газовых сетей. В Париже и Гумбейском затопило скважины с питьевой водой, в Троицке пострадал водовод и новая набережная. Несколько дорог пришлось вскрыть для того, чтобы не допустить затопления жилого сектора. На некоторых дорогах переливы. Есть повреждения мостов и переходов.

«Обязательно поможем всем муниципалитетам в восстановлении дорог и других объектов инфраструктуры. Важно сделать это оперативно, когда вода сойдет. Дал соответствующее поручение министерству дорожного хозяйства», — сказал Алексей Текслер.

Паводок продлится в области еще несколько дней. В некоторых местах вода уже уходит, в других ситуация пока остается напряженной.

«Повторюсь, мониторим круглосуточно, реагируем оперативно. Каждый час получаю сводки от МЧС и муниципалитетов. И готовимся к возможному паводку на западе области и в центральной ее части. Все службы также приведены в состояние повышенной готовности», — сказал губернатор.

Алексей Текслер также поручил уделить особое внимание питьевым источникам во время паводка.