В нацпарках Челябинской области предупредили о паводке

Пробуждение рек будет бурным и полноводным

В двух национальных парках Челябинской области — «Таганай» и «Зигальга» — из-за таяния снега поднялся уровень воды в реках и ручьях. Об осмотрительности и соблюдении правил безопасности туристов попросили в пресс-службах парков.

«Мы просим туристов быть особенно осторожными и соблюдать правила безопасности при переходе через водные преграды. Даже на некоторых участках троп стоит быть начеку, потому что дремавшие под снегом ручьи в любую минуту могут превратиться в бурные потоки и осложнить передвижение», — поделились в нацпарке «Таганай».

Также посетителей попросили быть аккуратнее на подвесных переправах: не заходить на них большими группами, не раскачиваться, не бегать и не прыгать. Тем, кто все-таки собрался в поход, напомнили о непромокаемой обуви.