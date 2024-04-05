В Нагайбакском районе введен режим ЧС из‑за паводка

Самые сложные точки — водохранилище на Черной речке и пруд Хрусталь

Третий район на юге Челябинской области ввел режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Постановление об установлении спецрежима с 5 апреля 2024 года подписал глава Нагайбакского района Егор Тимофеев.

По его словам, наибольшие опасения на сегодня вызывают водохранилище на Черной речке и пруд Хрусталь.

«Воды много, может начаться перелив. Не исключено, что для сохранения дамбы может потребоваться сброс воды, и тогда она пойдет через Знаменку в Фершампенуаз, и уровень еще повысится», — отметил Егор Тимофеев.

По данным на 5 апреля, уровень воды в поселке Переселенческом упал на 25 см, в Фершампенуазе — сохраняется.

Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, в Переселенческом подтоплены девять жилых домов и приусадебных участков, в Фершампенуазе — частный жилой дом и 17 приусадебных участков.

Отметим, в районе создана комиссия по чрезвычайным ситуациям, куда могут обращаться жители, пострадавшие от паводка. Подать заявление на материальную помощь можно через МФЦ, управление социальной защиты или портал госуслуг.

«Без помощи никого не оставим», — пообещал Егор Тимофеев.

Напомним, ранее режим ЧС из-за «большой воды» ввели Брединский и Варненский районы. Режим повышенной готовности действует в Коркинском, Чесменском и Карталинском районах.