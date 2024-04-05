В Челябинской области круглосуточно устраняют последствия паводка

На особом контроле находятся населенные пункты с подтопленными частными домами

На территории Варненского и Брединского районов введен режим ЧС из-за паводка. Режим повышенной готовности действует в Коркинском, Чесменском и Карталинском районах, сообщает министерство общественной безопасности.

Круглосуточно работают спасатели, спецтехника, разворачиваются пункты временного размещения.

На особом контроле службы держат ситуацию в поселках, где вода подобралась к частным домам и садовым участкам.

«Отмечены многочисленные переливы через дороги регионального и муниципального значения. На дорогах вводится временное ограничение движения, организуется объезд. Сотрудники ГИБДД проводят мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и патрулирование автомобильных дорог», — прокомментировали в ведомстве.

В населенные пункты, отрезанные паводковыми водами, доставляют лекарства и продукты, организовано противопожарное прикрытие.

Напомним, что в Челябинской области создана комиссия по определению ущерба, который нанес паводок. Прокуроры региона посетили Брединский, Варненский, Чесменский, Нагайбакский районы, где оценили ситуацию с паводком и поговорили с местными жителями.

Ранее ГУ МЧС по региону сообщило о решении привлечь к работе дополнительные силы по обеспечению безопасного прохождения весеннего паводка.