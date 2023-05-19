В Коркино улицы и кладбище завалили пожароопасным мусором

Сухие отходы после весенней уборки могут вызвать возгорание

В Коркино жители частного сектора стали бить тревогу из-за скопившихся гор мусора на улицах. Как сообщили в ОНФ Челябинской области, куда с этой жалобой обратились коркинцы, возле контейнеров и на обочинах лежат спиленные деревья, трава, листья и другой сезонный мусор. Горожане из-за этого опасаются серьезных пожаров. ИА «Первое областное» выяснило, что намерена делать администрация Коркинского округа.

«Мусора навалом, а сейчас пожароопасный сезон. Обращались в МЧС, прокуратуру, администрацию — но воз и ныне там. Таких мусорок полно. Если будет пожар — все сгорит», — говорит местный житель Александр Бубликов.

«Сейчас стоит сухая погода, а рядом с навалом мусора находится электрическая будка, которая может внезапно загореться от этого мусора», — вторит ему коркинец Анатолий Брусков.





Нашли отходы не только на обочинах, возле контейнеров и на улицах частного сектора, но и на кладбище. «Фронтовики» обратились к местным властям, потребовав ликвидировать незаконные свалки. Первому областному информагентству в администрации Коркинского округа заявили, что убрать одновременно все незаконные свалки невозможно, да и сухие ветки не относятся к твердым коммунальным отходам, но по заявлениям жителей совершаются внеплановые выезды.

«Люди, проживающие в частном секторе, сами подвергают свои дома опасности, вынося ветки со своих участков туда, где не положено. Разъяснительная работа регулярно ведется, но ситуация с площадкой на пересечении улиц Красноармейской — Полевой, которая будет убрана вне графика в ближайшие два дня, является очередным подтверждением, что такая работа результата не приносит», — констатируют в коркинской администрации.

Власти округа пришли к выводу, что вблизи контейнерных площадок необходимо установить камеры видеонаблюдения, что позволит привлечь нарушителей к административной ответственности. Сейчас прорабатывается вопрос об установке оборудования. В течение этого года также планируется благоустроить 21 площадку для сбора отходов. Что касается завалов на кладбище, то для этой территории разработали и утвердили схему размещения более 40 контейнеров.

«Ежегодно (с 2019 года) в весенне-летний период производится уборка территории и многолетних залежей мусора. Причем такие скопления не подлежат уборке техникой, поскольку она не может проехать. Уборка производится вручную. Дополнительно администрацией и депутатами проводятся субботники. Только в этом году на территории кладбища проведено два массовых субботника», — резюмировали в мэрии.