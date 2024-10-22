Алексей Текслер поручил к 1 декабря исполнить все обязательства по объектам ФКГС

﻿Все муниципалитеты Южного Урала проводят благоустройство по федеральному проекту

В Челябинской области завершаются работы на объектах, которые благоустраиваются по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В этом году в программе участвуют все 43 муниципальных образования региона. Финансирование выделено на благоустройство 128 общественных и 55 дворовых территорий.

В целом на 22 октября объекты готовы на 95%. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от руководителей муниципалитетов обеспечить завершение работ в ближайшее время, чтобы к 1 декабря уже все обязательства, в том числе финансовые, были исполнены.

В 2025 году средства по программам формирования современной городской среды планируется направить также во все 43 муниципалитета.

Напомним, цель федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» — дать новый импульс развитию муниципалитетов. В рамках федерального проекта благоустраиваются общественные территории, парки, набережные, а также реализуются проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Жители территорий непосредственно участвуют в выборе объектов, голосуя за них на специальной платформе.