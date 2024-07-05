Алексей Текслер побывал в Свято-Троицком кафедральном соборе

Здесь отреставрировали авторские росписи

В Троицке завершились реставрационно-восстановительные работы основной части старейшего храма области. В пятницу, 5 июля, восстановленный памятник архитектуры осмотрел губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает пресс-служба правительства.

Кафедральный собор Троицка возвели на границе XVIII и XIX веков. За прошедшие двести с лишним лет с момента постройки на нем появились признаки естественного старения, которые и сгладили мастера.

Перед реставрацией росписей храма Троицкая епархия провела ряд исследований и подготовила документы и расчеты для реставрационных работ, чтобы вернуть первоначальный исторический облик.

Сейчас мастера полностью восстановили основную часть храма: авторские росписи очистили от копоти и наслоений, преобразили внутреннее убранство и вернули целостность храмового пространства.