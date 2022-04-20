Алексей Текслер попросил жителей Челябинска назвать дороги, нуждающиеся в ремонте

Глава региона анонсировал свой объезд проблемных участков города

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попросил челябинцев высказать свое мнение по качеству городских дорог. Глава региона предложил назвать участки, которые требуют особого внимания или нуждаются в срочном ремонте. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале в среду, 20 апреля.

«В пятницу у меня будет объезд по проблемным дорогам Челябинска. В целом картина ясна, город перечень ремонтных работ готовит. Но я хочу знать ваше мнение», — написал Алексей Текслер.

Свои мнения и пожелания горожане могут отправить в личные сообщения губернатору (@alexeytexler_chat).

В Челябинской области усилится контроль со стороны общественников за качеством содержания и ремонта дорог. Этот вопрос губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с руководителем регионального исполкома ОНФ Денисом Рыжим.

Отметим, ремонт дорог в Челябинской области производится только с применением отечественных строительных материалов, поэтому санкции не скажутся на темпах выполнения работ.



В Челябинске последние несколько лет активно строят дороги на крупных транспортных артериях города, а также в новых микрорайонах. Дополнительные средства на эти цели привлекаются из федерального бюджета — по проекту «Безопасные качественные дороги». ИА «Первое областное» выяснило, какие дороги, транспортные развязки и мосты мэрия Челябинска планирует ремонтировать и строить в 2022 году.





