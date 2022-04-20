Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попросил челябинцев высказать свое мнение по качеству городских дорог. Глава региона предложил назвать участки, которые требуют особого внимания или нуждаются в срочном ремонте. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале в среду, 20 апреля.
«В пятницу у меня будет объезд по проблемным дорогам Челябинска. В целом картина ясна, город перечень ремонтных работ готовит. Но я хочу знать ваше мнение», — написал Алексей Текслер.
Свои мнения и пожелания горожане могут отправить в личные сообщения губернатору (@alexeytexler_chat).
В Челябинской области усилится контроль со стороны общественников за качеством содержания и ремонта дорог. Этот вопрос губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с руководителем регионального исполкома ОНФ Денисом Рыжим.
Отметим, ремонт дорог в Челябинской области производится только с применением отечественных строительных материалов, поэтому санкции не скажутся на темпах выполнения работ.
В Челябинске последние несколько лет активно строят дороги на крупных транспортных артериях города, а также в новых микрорайонах. Дополнительные средства на эти цели привлекаются из федерального бюджета — по проекту «Безопасные качественные дороги». ИА «Первое областное» выяснило, какие дороги, транспортные развязки и мосты мэрия Челябинска планирует ремонтировать и строить в 2022 году.