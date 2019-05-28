/ Алексей Текслер попал в тройку федерального рейтинга «Медиалогии»

Глава Челябинской области также возглавил список руководителей регионов УрФО.

Глава Челябинской области Алексей Текслер занял третье место в рейтинге в медиарейтинге глав регионов за апрель 2019 года. Свежие данные опубликовал ресурс «Медиалогия».



Кроме того, Алексей Текслер занял первое место в рейтинге глав регионов Уральского федерального округа. Всего глава Челябинской области упоминался в 11 тысячах 771 сообщении, а его медиаиндекс составил 111 188,7. Для сравнения, идущий вторым глава Свердловской области Евгений Куйвашев упоминался в 6 тысячах 733 сообщениях с медиаиндексом 36 391,8.

- В Уральском федеральном округе в апреле 2019 года лидерами медиарейтинга стали врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и губернатор Тюменской области Александр Моор. СМИ сообщали о первой пресс-конференции врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Губернатор Алексей Текслер выступил за возврат к прямым выборам в Челябинской области на уровне глав и представительных органов муниципалитетов. Об этом он заявил на пресс-конференции. Также Алексей Текслер сообщил, что направил дополнительно более двух миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог в Челябинской области. Помимо этого он заявил, что кадровые решения в Челябинской области неизбежны, но они будут приняты после общения с местными чиновниками. — прокомментировали рейтинг в «Медиалогии».

Напомним, Алексей Текслер вступил в должность в марте 2019 года. Глава Челябинской области был назначен на пост президентом России Владимиром Путиным.