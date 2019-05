/ Названы 100 лучших песен всех времен

Тематический рейтинг составил портал 24/7 Wall Street.

Издание 24/7 Wall Street составило рейтинг сотни лучших песен всех времен. Лидером рейтинга стала композиция Yesterday группы The Beatles, сообщают СМИ.

По заявлению экспертов именно хит ливерпульской четверки продержался во главе чарта Billboard Hot 100 11 недель, а всего на него было записано 665 кавер-версий. Следом расположилась композиция Bridge Over Troubled Water дуэта Simon & Garfunkel, на которых записали более 400 каверов, а в Billboard Hot 100 она продержалась 14 недель. Тройку лидеров замкнула британская певица Адель с песней Roling In The Deep. Ее переисполнили 84 раза, а в хит-параде она продержалась 65 недель.

Лучшие песни становятся музыкальными краеугольными камнями, настолько глубоко внедренными в нашу культуру, что невозможно представить мир без них. Помимо редкого критика, это те треки, которые объединяют нас, когда мы их слышим. Те, которые вызывают похожую реакцию у всех — «о, я люблю это» — независимо от того, сколько раз мы их слышим. — отмечает 24/7 Wall Street.

В топ-10 также попали Hey Jude от The Beatles, All of Me Джона Ледженда, Bad Romance исполнительницы Леди Гаги, Bohemian Rhapsody коллектива The Queen, Let It Be от The Beatles и Ain’t No Sunshine Билла Уизерса.

Отметим, что топ составлен на основе специального индекса, который учитывает позиции песен в чарте Billboard Hot 100, продажи синглов и число записанных кавер-версий.