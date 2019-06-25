/ Челябинск вошел в тройку самых агрессивных городов России

Выше южноуральской столицы оказались только Москва и Ростов-на-Дону.

Челябинск оказался на третьем месте в рейтинге самых агрессивных городов России. Столица Южного Урала, по данным маркетингового агентства Zomm Market, оказалась не агрессивнее лишь Ростова-на-Дону и Москвы.



По данным федерального социологического опроса, проведенного в июне 2019 года независимым агентством Zoom Market, городами с самыми агрессивными жителями стали: Ростов-на-Дону, Москва и Челябинск. Респондентам задавали три вопроса: Вы считаете себя агрессивным человеком? Как часто Вы проявляете агрессию? В отношении Вас часто проявляют агрессию? — рассказали сайту «Первый областной» в маркетинговом агентстве Zoom Market.

В пятерку вошли Казань и Элиста на четвертом и пятом месте соответственно. Далее расположились Махачкала, Воронеж, Пермь и Омск. Замкнул первую десятку Волгоград. Самыми неагрессивными городами России оказались Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь.



Отметим, что опрос проводился по методу личных интервью в 25-ти городах России. Общая выборка составила 3000 интервью.

