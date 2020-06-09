Алексей Текслер пообщается с жителями Нагайбакского района

У губернатора намечена насыщенная программа посещения муниципалитета.

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Сегодня, 9 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер посещает Нагайбакский муниципальный район. Отметим, что это один из последних муниципалитетов, куда ранее глава региона еще не ездил.

У него предусмотрена насыщенная программа визита, которая включает в себя осмотр объектов, в том числе проблемных, работающих предприятий, а также разговор с главой муниципалитета Иваном Сурменевым.

Первым делом после приезда губернатор проверил ход капитального ремонта Дома культуры в поселке Арсинский. Его не ремонтировали с 1996 года. Раньше в здании располагалась церковь. Кроме того, Алексей Текслер пообщался с жителями по вопросам газификации, ведь вся деревня отапливается углем. Сказано, что газ начнут проводить в 2022 году.

«Далее он посетит парк Победы, стадион „Олимпийский“ в селе Фершампенуаз — эти объекты недавно были реконструированы. Помимо этого, глава региона ознакомится с ходом ремонтных работ автомобильной дороги Фершампенуаз — Петропавловский», — сообщили в пресс-службе губернатора.

Отдельное внимание Алексей Текслер обратит внимание и на проблемные объекты Нагайбака. На данный момент ими являются районная больница и очистные сооружения.

Также губернатор побывает на производственных площадках ООО «Ситно», которое является крупным предприятием на территории района.

Не исключены и «развороты Текслера», где он отклоняется от намеченного маршрута и может посетить незапланированный объект, а также пообщаться с жителями, чтобы увидеть всю реальную ситуацию.