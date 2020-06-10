Четыре муниципалитета выделились в борьбе с коронавирусом

Алексей Текслер призвал глав продолжать профилактические меры.

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Несмотря на потенциал для улучшения ситуации по коронавирусу и позитивные снижения в распространении заболевания, городам и районам Челябинской области не стоит расслабляться и снижать профилактические меры. Об этом сегодня, 10 июня, на совещании с главами муниципалитетов заявил глава региона Алексей Текслер.



Губернатор отметил, что сейчас на динамику распространения COVID-19 в области влияют в основном семейные очаги. Всего на Южном Урале их зафиксировано 217, и они никак не связаны друг с другом. Помимо этого Алексей Текслер назвал территории с лучшей и худшей динамикой распространения коронавируса. К первым губернатор отнёс Магнитогорск, Златоуст, Катав-Ивановск и Октябрьский районы, в числе вторых — Миасс, Троицк и Челябинск. Глава региона связал снижение заболеваемости с активной разъяснительной работой.

«Хочу обратить ваше внимание: там, где активно проводится разъяснительная работа с жителями осуществляется контроль санитарных требований мы видим тенденцию к снижению заболеваемости, это Магнитогорск, Златоуст, Катав-Ивановск и Октябрьский районы. По Миассу, Троицку, Челябинску мы продолжаем фиксировать высокий уровень заболеваемости, есть вопросы и к другим муниципалитетам. Необходимо более активно использовать все инструменты профилактической работы: контролировать соблюдение санитарных норм на предприятиях и организациях торговли, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, проводить дезинфекцию общественных и рабочих мест. Прошу обращать на эти вопросы самое пристальное внимание»,— сказал Алексей Текслер.

Помимо этого губернатор похвалил региональную систему медицины. По словам Алексея Текслера здравоохранение Челябинской области прошло «проверку боем» в условиях пандемии.

«Региональная система здравоохранения в условиях пандемии прошла „проверку боем“, показала свою готовность решать любые сложные задачи, это стоило огромных усилий медиков, всех сотрудников медорганизаций. Со своей стороны мы максимально поддерживали и продолжаем поддерживать наших медиков», — заявил губернатор.

Напомним, по данным оперативного штаба, сегодня, 10 июня, в Челябинской области зафиксировано 116 новых случаев COVID-19. При этом от заболевания вылечились 132 человека. В минздраве пояснили, что это первый случай, когда число выписанных обогнало число заражённых при цифрах в 100 и более новых инфицированных. За весь период пандемии в регионе подтвердили 4245 случаев коронавируса, а вылечилось от него 2099 человек.