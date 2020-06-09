Глава Нагайбакского района получил синюю папку из рук Алексея Текслера

В ней расписаны основные проблемы муниципалитета.

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По итогам визита в Нагайбакский район Алексея Текслера глава муниципалитета Иван Сурменев получил от губернатора синюю папку. В неё попали те моменты, которые волнуют местных жителей больше всего.



В частности есть темы, на которые администрации района предстоит обратить более пристальное внимание. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, большинство вопросов касалось отсутствия воды в райцентре Фершампенуазе, газификации посёлка Арсинский, а также дороги у посёлка Кужебаевский. Кроме того, в синюю папку попал и ряд других тем.

«Проблемные темы, которые попали в синюю папку губернатора для главы Нагайбакского района: вопросы жилищно-коммунального хозяйства, изношенность инженерной инфраструктуры, необходимость завершения реконструкции очистных сооружений. Вопросы здравоохранения — в районной больнице проблема нехватки медицинских кадров. Дорожная отрасль — много вопрос от жителей о качестве автомобильных дорог. Газификация муниципалитета. Долги перед поставщиками энергоресурсов. Вопросы инфраструктуры обращения с твёрдыми коммунальными отходами»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, сегодня, 9 июня, Алексей Текслер с рабочим визитом посетил Нагайбакский район. Глава региона был на территории впервые. В ходе визита губернатор осмотрел здание дома культуры в Арсинском, парк Победы, стадион «Олимпийский», а также очистные сооружения и районную больницу в Фершампенуазе. Помимо этого, глава региона заглянул на производственные площадки ООО «Ситно».