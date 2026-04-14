Алексей Текслер подвел итоги рабочей поездки в Чебаркульский округ

Визит был посвящен объектам и направлениям, которые напрямую влияют на качество жизни жителей

Губернатор Алексей Текслер подвел итоги рабочей поездки в Чебаркульский округ, отметив развитие сельского хозяйства, туризма и социальной инфраструктуры, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Основная специализация Чебаркульского округа — сельское хозяйство, и главным вопросом повестки стала подготовка к посевной. Губернатор осмотрел озимые и остался доволен их состоянием.

«Будем надеяться на хороший урожай», — сказал он.

Помимо земледелия, в округе активно развивается переработка.

«Чебаркульская птица» — одно из ведущих предприятий муниципалитета по производству яйца и мяса курицы, в самом Чебаркуле работает молочный завод»,— перечислил глава региона.

В программу визита вошло и посещение рыбоводческого завода под названием «Азарт». Алексей Текслер отметил, что предприятие сочетает промышленное рыболовство и туристическое направление. Рыба, которую там производят, составляет почти треть от общего объема в регионе.

«Видно, что реализуются новые инвестиционные проекты, есть потенциал для дальнейшего развития как промышленного рыболовства, так и туристического потенциала», — подчеркнул губернатор.

Также он побывал на ферме, где развивают агротуризм. Фермеры не только обрабатывают поля и занимаются животноводством, но и создают инфраструктуру для гостей: модульные дома, фактически гостиницы в поле или в лесу.

«На мой взгляд, очень интересный формат, который мы развиваем, помогаем. У нас есть меры поддержки и федеральные, и региональные по развитию туризма», — добавил Алексей Текслер.

Отдельное внимание губернатор уделил социальным объектам. В поселке Тимирязевском он проинспектировал капитальный ремонт школы с почти 90-летней историей.

«Я уверен, что к 1 сентября ремонт будет завершен и дети пойдут уже в новую, обновленную школу», — заявил глава региона.

Он напомнил, что в этом году в области капитально ремонтируют девять школ, девять колледжей и пять детских садов.

В селе Кундравы Алексей Текслер посетил обновленную амбулаторию и больницу. Ремонт объекта 1980 года постройки завершили только в марте.

«Сейчас идет укомплектование оборудованием, мебелью, кадрами. На полную мощность объект заработает в течение ближайшего месяца-полутора», — пояснил губернатор.

Он подчеркнул, что важно не только ремонтировать, но и привлекать медиков на село через программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также предоставлять жилье.

Говоря о развитии округа, Алексей Текслер отметил дорожное строительство: объем финансирования местных дорог увеличили в два раза — почти до 80 миллионов рублей. Также обсудили газификацию: газ не только создает комфорт в домовладениях, но и дает дополнительный импульс развитию фермерских хозяйств.

«Планов много. Я удовлетворен, как муниципальный округ развивается. Будем дальше делать все и помогать, способствовать развитию Чебаркульского муниципального округа», — резюмировал губернатор.