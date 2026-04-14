Алексей Текслер оценил производственные мощности рыбокомплекса в Чебаркульском округе

Предприятие ежегодно выращивает до 186 тонн товарной рыбы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках рабочей поездки посетил рыболовный комплекс «Азарт» в селе Травники. Предприятие является одним из крупнейших в округе, сочетая промышленное рыбоводство, искусственное воспроизводство рыбы и туристические услуги.

На базе комплекса действует рыбоводческая ферма с установками замкнутого водоснабжения. Мощности позволяют ежегодно выращивать 2 млн штук молоди форели, 200 тысяч молоди осетра и 100 тысяч стерляди. Общий объем товарной рыбы, произведенной в 2025 году, составил 186 тонн. В собственных прудах площадью 12 га комплекс дополнительно выращивает 60–70 тонн форели, 20 тонн осетра, 70–90 тонн карпа, а также 15–20 тонн амура и толстолобика.





Предприятие выполняет компенсационные мероприятия в рамках искусственного воспроизводства водных биоресурсов. Ежегодно комплекс выпускает молодь в естественные водоемы, способствуя сохранению популяций ценных пород рыб.





Комплекс развивает и рекреационное направление. Для посетителей организованы платная рыбалка на прудах, контактный зоопарк, прокат катамаранов и велосипедов, экскурсии по производству.





По итогам 2025 года в Чебаркульском муниципальном округе выращено 240 тонн товарной рыбы. Рыболовный комплекс «Азарт» является ключевым участником этого сегмента, обеспечивая более 77% от общего объема продукции.