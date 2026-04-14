Алексей Текслер проинспектировал капремонт школы в поселке Тимирязевском

Здесь с 1 сентября откроется агрокласс при партнерстве «Чебаркульской птицы»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в Чебаркульском муниципальном округе. Первая точка визита — Тимирязевская средняя образовательная школа, где сейчас идет большой ремонт, который должны завершить в 2026 году, передает корреспондент ИА «Первое областное».





Школа в поселке Тимирязевском — одна из главных в округе. В 2027 году ей исполнится 90 лет, а зданию, где учатся дети, — 50. Сегодня здесь обучается 409 ребят, работают 33 учителя.

Глава региона осмотрел, что уже сделано. Ремонт включает обновление кровли, входных групп, окон и дверей, инженерных сетей, внутреннюю отделку и полы. Работы выполняет подрядчик «Стройтех». Пока школа обновляется, учебный процесс перестроен. Младшие классы занимаются в районном Центре детского творчества, ученики с 5-го по 11-й — в Шахматовской школе. Детей возят пять школьных автобусов, всех кормят горячими завтраками и обедами.

Губернатору рассказали и о планах. На фасад школы выделили деньги по программе инициативного бюджетирования. Проект благоустройства территории прошел госэкспертизу. Также закупят новую мебель и оборудование для кабинетов, спортзала, столовой и Центра детских инициатив.





В школе всерьез занимаются профориентацией. В 2020 году здесь открыли педагогические классы. Семь выпускников уже поступили по специальности. С 1 сентября 2026 года на базе школы откроют агрокласс по птицеводству — помогать будет «Чебаркульская птица».

Губернатор отметил, что такие классы становятся частью большой системной работы по кадровому обеспечению сельского хозяйства.

«Мы программу начали с прошлого года, у нас семь агроклассов. В этом году — 27 агроклассов благодаря вам и другим коллегам. Потому что только вместе можно это реализовывать. Без индустриального партнера двигаться в этом направлении невозможно», — подчеркнул Алексей Текслер.





Он также поблагодарил «Чебаркульскую птицу» за участие и отметил, что это серьезный бренд.

«Вы и земледелием занимаетесь, и агропромышленными технологиями. Здесь надо работать с детьми, чтобы в будущем они работали здесь. Это важнейшая задача. Здорово, что в рамках ремонта мы формируем новое пространство, где дети будут заниматься профориентацией и готовить себя к будущей профессии», — сказал губернатор.

Ремонт в Тимирязевской школе планируют закончить в августе 2026 года. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и партпроекта «Единой России» «Новая школа».