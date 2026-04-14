В селе Кундравы отремонтировали амбулаторию и стационар

Глава региона поручил всеми возможными путями привлекать сюда кадры

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил врачебную амбулаторию и стационар в селе Кундравы. Капитальный ремонт этих объектов проводился по программе модернизации первичного звена здравоохранения, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Амбулатория здесь работает с января 2026 года. Ремонт в стационаре завершили 7 апреля 2026 года. Изначально работы шли с отставанием от графика — прежний подрядчик был отстранен, а контракт расторгнут в одностороннем порядке. Для завершения ремонта привлекли новых подрядчиков. На данный момент полностью обновлены фасад, отмостка, кровля и система отопления.





Глава региона осмотрел готовые помещения, обсудил с местными властями и медиками дальнейшие планы. Особое внимание он уделил укомплектованию учреждения врачами.

«Ремонт, современная база — это важно. Но необходим персонал, чтобы медицинский объект работал полноценно. Наша общая задача — помогать главе, чтобы люди приезжали сюда работать, взаимодействовать с целевиками», — подчеркнул Алексей Текслер.





Губернатор отметил, что за последние семь лет в сельских территориях региона отремонтировано и построено около 400 объектов первичного звена. Но проблема здравоохранения остается в повестке — в первую очередь из-за нехватки специалистов. Программа продолжится до 2030 года, и вопросы обеспечения сельских больниц кадрами остаются в приоритете.

«Главное — это люди, врачи, медработники. Материально-техническую базу мы совершенствуем, оборудование приобретаем. Но надо создавать и условия для жизни, чтобы было куда ребенка отвезти. Это комплексная задача для всех. Только одни медики с ней не справятся без помощи местных властей», — добавил Алексей Текслер.

Он поручил главе района помогать с привлечением кадров, работать с целевиками и обеспечивать жильем. Уже есть положительный пример: в Тимирязевской школе в прошлом году построили новый дом, и одну из квартир получила выпускница-ординатор, которая пришла на работу в местное медучреждение. Ключи от квартиры вручили на этой неделе.

Сама амбулатория уже доукомплектована оборудованием. В частности, стоматологический кабинет планируют оснастить визиографом. Стационар пока не заработал на полную мощность, его запуск ожидается в ближайшее время. Алексей Текслер поручил обеспечить полноценный запуск объекта с учетом всех аспектов. Также в планах — благоустройство прилегающей территории.