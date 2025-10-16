Алексей Текслер подвел итоги ДЭФ‑2025

Он поздравил регион с победой

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги Детского экологического форума. Он поздравил регион с победой в номинации «Лучший проект по развитию экотуризма» и отметил уникальный опыт экологического развития Южного Урала. Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале.

«Форум проходит в год 80-летия Великой Победы. Это символично: любовь к Родине проявляется и в заботе о природе. Ребята предлагают интересные инициативы и связывают свое будущее с профессией эколога. Это один из важнейших практических результатов нашего форума», — сказал Алексей Текслер.

К слову, команда Челябинской области создала проект экотропы, посвященный 80-летию Великой Победы. Губернатор также отметил, что все прошлогодние проекты получили финансовую поддержку и уже реализовались. Так, в школах Челябинской области показывают просветительские видеоролики от команды земляков.

Алексей Текслер также рассказал об уникальном опыте экологии в регионе: Южный Урал стал первым в стране, кто рекультивировал городскую свалку. Теперь там зеленый холм с цветами для озеленения города. Рекультивацию, кстати, телеведущий Сергей Малоземов назвал чудом техники. Также регион внедряет экологический стандарт для предприятий, развивает мониторинг воздуха и применяет цифровые технологии — беспилотники и видеокамеры.

«Мы серьезно настроены на решение экологических задач, и голос молодого поколения здесь особенно важен. Только объединив усилия власти, бизнеса и общества, мы сможем сохранить природу для будущих поколений», — заключил глава региона.

Напомним, всего в форуме приняли участие 2,5 тысячи школьников, а южноуральская команда победила в номинации «Лучший проект по развитию экотуризма».