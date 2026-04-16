Проект «Профессионалитет» проведет день открытых дверей в Челябинской области

Посетить колледжи и техникумы можно 18 апреля

В Челябинской области колледжи и техникумы проведут день открытых дверей в рамках проекта «Профессионалитет». 18 апреля школьники и их родители смогут посетить более 40 образовательных учреждений. Посмотреть полный список образовательных учреждений можно по ссылке.

«„Профессионалитет“ реализуется при активной поддержке губернатора и индустриальных партнеров. Проект постоянно расширяется: открываются новые отрасли, и в этом году к уже действующим кластерам добавятся еще пять. Сегодня в него входят 42 сетевые образовательные организации, а это значит, что практически в каждом муниципалитете региона можно выстроить свою собственную траекторию обучения и карьеры. Если вы до сих пор ничего не слышали о „Профессионалитете“ — самое время прийти и увидеть все своими глазами», — подчеркнул министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке.

Проект «Профессионалитет» с 2025 года входит в нацпроект «Молодежь и дети».

Отметим, что накануне состоялось итоговое заседание коллегии Минпросвещения России, в ходе которого обсудили результаты работы в 2025 году и обозначили задачи на 2026 год. Его провели заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Отдельно Дмитрий Чернышенко отметил работу по развитию профессионального образования.

«Мы смогли обеспечить стратегический разворот в сторону СПО — сегодня более 63% выпускников выбирают это направление. В 2025 году создали еще 136 кластеров „Профессионалитета“, включая 13 в приграничных и исторических регионах. В проекте участвуют порядка 2,8 тысячи работодателей, они инвестировали уже более 10 миллиардов рублей. Это переход к индустриальной модели подготовки кадров», — сообщил Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, в 2025 году был запущен эксперимент, в ходе которого ученики могут получить профессию в упрощенном режиме. Пилотный проект работает в 12 субъектах России.

В ходе заседания также обсудили финансирование отрасли, строительство и ремонт образовательных учреждений, поддержку учителей и меры привлечения новых кадров. Важным вопросом стала поддержка участников спецоперации: отдельные квоты для бойцов и членов их семей.