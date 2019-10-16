Челябинские дорожники встретят сладостями Медведева в Екатеринбурге

Миндортранс и три южноуральские компании принимают участие международной выставке «Дорога — 2019».

Послушать 00:00

Международная специализированная выставка «Дорога 2019» открылась сегодня в «Екатеринбург-Экспо». Челябинскую область на ней представят Миндортранс и три организации, которые занимаются исследованиями и проектированием в области дорожного строительства: институт «УралНИИстром», ООО «Магистраль», ООО «УралДорПроект».

На стендах нашего региона разместят информацию о производимых дорожно-строительных материалах, прорывах в научно-исследовательской деятельности в области дорожного строительства, а также об автоматизированном и объективном мониторинге за состоянием дорог Челябинской области.

«Стоит отметить, что „Магистраль“ выпускает инновационные для региона материалы, такие как битум марок PG, соответствующий сложным температурным условиям Южного Урала, а „УралДорПроект“ производит диагностику состояния дорог Челябинской области с использованием данных лазерного 3D-сканирования», — сообщили в Миндортрансе.

Выставку посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он осмотрел стенды региона, а также ознакомился с информацией представленной другими участниками.

«Участие в подобных мероприятиях — важный этап развития дорожной сети Южного Урала, потому что, прежде всего, это общение и обмен опытом с коллегами со всей страны», — отметил Алексей Текслер.

Участники выставки также ждут приезда премьер-министра России Дмитрия Медведева. Челябинская делегация приготовила для гостей сладкое угощение: миндортранс снабдил свой стенд вазой с конфетами «Челябинские».

Выставка проработает в течение трех дней.