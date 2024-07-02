«День поля» в Челябинской области впервые пройдет в Нагайбакском районе

Здесь состоится выставка с достижениями сельского хозяйства

В Челябинской области ежегодная региональная сельскохозяйственная выставка «День поля» в этом году впервые пройдет в Нагайбакском районе. Здесь 23—24 июля на территории агропредприятия «Агро-Ситно» состоится экспозиция с достижениями региона в сельском хозяйстве, а также большая праздничная программа для участников и гостей выставки, сообщает региональное министерство сельского хозяйства.

В первый день мероприятия состоится традиционная выставка сельхозтехники, демонстрация племенных животных и показ опытных делянок. Также можно будет ознакомиться с современными видами удобрений и средствами защиты растений, узнать об инновациях в области агрохимии и послушать ведущих экспертов России, Урала и Челябинской области.

Второй день выставки отличается более насыщенной развлекательной программой. Состоится концерт художественных коллективов области. Наконец, впервые в рамках «Дня поля» пройдет «Конкурс молодых семей на сельских территориях».

Организаторами «Дня поля» выступят правительство Челябинской области и региональное министерство сельского хозяйства.

Напомним, что в прошлом году аналогичное мероприятие состоялось в поселке Тимирязевское Чебаркульского района.

Автор: Ксения Максимовских