В Челябинске стартовал Детский экофорум — 2024

На крупнейшее событие съехались школьники из 51 региона страны

Челябинск стал столицей экопросвещения детей и продвижения экологической культуры. Второй год здесь проходит всероссийский форум, на котором школьники со всей страны презентуют свои инициативы, способные изменить окружающий мир к лучшему, сделать жизнь человека экологичнее и безопаснее. Ребята делятся опытом и обсуждают новые взгляды на использование природных ресурсов, их сбережение. Первый день форума стартует сегодня. Мы будем рассказывать о самых интересных проектах и впечатлениях детей. Завтра ребят ждет не менее насыщенная программа.

С самого первого дня форума участники будут защищать проекты, которые они презентовали в первом этапе конкурса. Главная задача команд — удивить экспертное жюри и убедить, что именно их инициатива должна быть реализована.

Сегодня состоится торжественное открытие форума, позже — презентации индивидуальных и командных проектов. Вечером школьников ждет сюрприз — спектакль в Челябинском драмтеатре имени Наума Орлова, который совсем недавно открылся после двухлетнего ремонта.

Также сегодня определится победитель народного голосования, которое проходит на портале ДЭФ. Там же все желающие могут познакомиться с проектами участников и понять, что дети переживают о будущем планеты ничуть не меньше, чем взрослые. Например, школьники из Владимирской области придумали цифровую игру «Построй свой экодом», в течение которой игрок знакомится с главными проблемами современности (загрязнение нефтепродуктами, массовая вырубка лесов, вымирание животных). Цель игры — дойти до финала, правильно ответив на вопросы, и понять, что окружающему нас миру нужна помощь.

А вот дети из ДНР пошли дальше и создали систему по мониторингу воздуха «Аромат будущего». На начальном этапе механизм будет определять запыленность пришкольных территорий и количество углекислого газа. В будущем создатели проекта надеются оборудовать аппарат датчиками, оценивающими содержание тяжелых металлов и экотоксикантов в атмосфере.

Школьники из Тюмени тоже продумали, как можно сохранить чистоту родного края, только занялись не воздухом, а водой. Вместе с учителями они задались целью сохранить экосистему и биоразнообразие целого озера — Большого Песьяного. Для этого они собираются провести биохимический анализ воды, чтобы понять, не загрязнен ли водоем, а затем населить его карасями, карпами, толстолобиками и белым амуром.

Завтра, после прошедшего волнующего первого дня форума, когда детям предстоит презентовать свои проекты, участникам проведут экологические мастер-классы и сессии. Победителей форума объявят в среду.

Напомним, в числе призеров прошлого года команда Челябинской области. Школьники разработали «Игру, которую нельзя купить». Проект закрепляет знания об утилизации и переработке отходов, а также повышает экономическую грамотность.