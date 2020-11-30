В Челябинске прошла акция в память о героях-чернобыльцах

Приурочена она к 34-й годовщине завершения строительства объекта «Укрытие».

Сегодня, 30 ноября, исполнилось 34 года со дня завершения строительства объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС. И по случаю этого в Челябинске прошла памятная акция, в которой приняли участие ликвидаторы последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.



Инициатором проведения памятной акции стала Челябинская областная общественная организация инвалидов и ветеранов «Союз Чернобыль».



В рамках акции вспомнили тех, кого уже нет, тех, кто погиб в радиационных авариях и катастрофах.



Напомним, что объект «Укрытие» — это изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, которое было построено к ноябрю 1986 года после взрыва. Оно было сооружено в кратчайшие сроки — за 206 дней. В постройке сооружения принимало участие более тысячи специалистов.

