Сегодня, 30 ноября, исполнилось 34 года со дня завершения строительства объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС. И по случаю этого в Челябинске прошла памятная акция, в которой приняли участие ликвидаторы последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Инициатором проведения памятной акции стала Челябинская областная общественная организация инвалидов и ветеранов «Союз Чернобыль».
В рамках акции вспомнили тех, кого уже нет, тех, кто погиб в радиационных авариях и катастрофах.
Напомним, что объект «Укрытие» — это изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, которое было построено к ноябрю 1986 года после взрыва. Оно было сооружено в кратчайшие сроки — за 206 дней. В постройке сооружения принимало участие более тысячи специалистов.
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