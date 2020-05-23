Алексей Текслер поблагодарил главу Ставропольского края за помощь в тестировании на коронавирус

У нескольких южноуральских полицейских, отправленных в Дагестан, появились признаки инфекции.

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На сегодняшний день в Дагестане в командировке находятся порядка 100 полицейских из Челябинской области. В связи со сложной ситуацией с коронавирусом они содействуют в обеспечении правопорядка в Республике. Но от болезни никто не застрахован: у нескольких человек появились признаки коронавируса, и власти Ставропольского края оперативно начали их обследовать. Глава Челябинской области Алексей Текслер позвонил губернатору края Владимиру Владимирову и поблагодарил его за оперативную работу.

«Звоню сказать большое спасибо лично вам, минздраву региона и всем врачам, которые приняли участие в тестировании южноуральских полицейских на коронавирус. Очень оперативно отработали. Эта благодарность от меня и от начальника ГУ МВД России по Челябинской области Андрея Сергеева. Передайте все мои слова коллективу»,— сказал Алексей Текслер.

Также он подчеркнул, что эта ситуация показала, что друзья действительно познаются в беде.

Как отмечают в пресс-службе правительства Челябинской области, сейчас в Дагестане складывается довольно сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции, и все силы отрасли здравоохранения республики направлены на ее решение.