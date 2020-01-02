Алексей Текслер передал Деду Морозу подарок от мальчика из Южноуральска

Вместе с семьей он побывал еще и в Пласте.

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В новогодние праздники губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе со своей супругой и сыном посетил Пласт и Южноуральск, чтобы встретиться с местными жителями.

«Они поделились своим новогодним настроением, было очень приятно! В Южноуральске мальчик Богдан передал мне большой шар для елки в Челябинске. 1 января с удовольствием выполнил его поручение, передал подарок Деду Морозу», — рассказал Алексей Текслер.

Также глава региона с семьей погуляли в ледовом городке и по Кировке. Вместе они продолжили путешествие по Челябинской области.