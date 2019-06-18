/ Представители старейших династий Миасса получили награду

Чествование состоялось на первом в городе семейном фестивале



Нам захотелось провести в городе какое-то действительно качественное, но в новом формате мероприятие. В больших городах такие фестивали, где люди могут походить по разным площадкам, поучаствовать в мастер-классах, они очень востребованы и очень популярны. Хочется, чтобы Миасс тоже был современным городом, поэтому мы вводим такой формат. - говорит координатор фестиваля, Виргиния Гататуллина.



Династии чествовали уже на открытии фестиваля. Организаторы поздравили представителей одних из самых выдающихся семей города, наградили благодарственными письмами и подарками.

В этом году чествовали 4 семьи. Все они вошли в историю города Миасса. Например, среди приглашенных была семья Гонибесовых.



У нас две семейные истории: о меценате Гонибесове и писателе-патриоте В.П. Ганибесове. У Савелия Сафроновича Гонибесова была жена и двое детей: Евсегней и Василей. Позже улицу (ныне Спорта) назвали в честь мецената Гонибесова, это предок Евсегнея. В сведениях о разработке в дореволюционное время частными золотопромышленниками прииска 167 Павловского, есть сведения что он принадлежал Гонибесовым. Вторая миасская история связанная с фамилией Ганибесовых - это потомок и тезка Василея - Василий Петрович. Он был большой патриот страны, революционер и писатель. Был секретарем первой комсомольской ячейки в Миассе, дружил с Федей Гореловым и другими революционерами. Не раз был арестован белогвардейцами, поэтому предполагаю, чтобы не навредить родным, Василий поменял букву в фамилии и с тех пор стал Ганибесовым. Вот так одна семья разделилась на две разные фамилии. Василий написал несколько повестей и романов: "Старатели", " Эскадрон комиссаров" и другие. рассказала представитель семьи Гонибесовых, Ульяна Штыкова.

В праздничном мероприятии участвовали продолжатели рода Манатовых. Три брата этой семьи были феноменальными личностями: один из них был основателем села Смородинка в Челябинской области, второй являлся соратником Ленина и принимал участие в организации автономной башкирской республики, стал первым главой Башкортостана. Третий брат был занят на строительстве автомобильного завода «Урал», где по сей день трудится его внучка Альбина Манатова, награжденная в ходе фестиваля.



Среди почетных участников праздника были известный архитектор Любовь Никулина профессиональный фотограф, член Союза журналистов СССР Виктор Суродин.

В Миассе впервые провели масштабный семейный праздник, посвященный старейшим династиям, которые внесли значительный вклад в развитие города. Фестиваль состоялся на территории старинного особняка купца Смирнова, посетить его мог любой желающий.



