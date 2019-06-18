/ Представители старейших династий Миасса получили награду

Нам захотелось провести в городе какое-то действительно качественное, но в новом формате мероприятие. В больших городах такие фестивали, где люди могут походить по разным площадкам, поучаствовать в мастер-классах, они очень востребованы и очень популярны. Хочется, чтобы Миасс тоже был современным городом, поэтому мы вводим такой формат. - говорит координатор фестиваля, Виргиния Гататуллина.
Династии чествовали уже на открытии фестиваля. Организаторы поздравили представителей одних из самых выдающихся семей города, наградили благодарственными письмами и подарками.
В этом году чествовали 4 семьи. Все они вошли в историю города Миасса. Например, среди приглашенных была семья Гонибесовых.
У нас две семейные истории: о меценате Гонибесове и писателе-патриоте В.П. Ганибесове. У Савелия Сафроновича Гонибесова была жена и двое детей: Евсегней и Василей. Позже улицу (ныне Спорта) назвали в честь мецената Гонибесова, это предок Евсегнея. В сведениях о разработке в дореволюционное время частными золотопромышленниками прииска 167 Павловского, есть сведения что он принадлежал Гонибесовым. Вторая миасская история связанная с фамилией Ганибесовых - это потомок и тезка Василея - Василий Петрович. Он был большой патриот страны, революционер и писатель. Был секретарем первой комсомольской ячейки в Миассе, дружил с Федей Гореловым и другими революционерами. Не раз был арестован белогвардейцами, поэтому предполагаю, чтобы не навредить родным, Василий поменял букву в фамилии и с тех пор стал Ганибесовым. Вот так одна семья разделилась на две разные фамилии. Василий написал несколько повестей и романов: "Старатели", " Эскадрон комиссаров" и другие. рассказала представитель семьи Гонибесовых, Ульяна Штыкова.
В праздничном мероприятии участвовали продолжатели рода Манатовых. Три брата этой семьи были феноменальными личностями: один из них был основателем села Смородинка в Челябинской области, второй являлся соратником Ленина и принимал участие в организации автономной башкирской республики, стал первым главой Башкортостана. Третий брат был занят на строительстве автомобильного завода «Урал», где по сей день трудится его внучка Альбина Манатова, награжденная в ходе фестиваля.
Среди почетных участников праздника были известный архитектор Любовь Никулина профессиональный фотограф, член Союза журналистов СССР Виктор Суродин.
Династии чествовали уже на открытии фестиваля. Организаторы поздравили представителей одних из самых выдающихся семей города, наградили благодарственными письмами и подарками.
В этом году чествовали 4 семьи. Все они вошли в историю города Миасса. Например, среди приглашенных была семья Гонибесовых.
У нас две семейные истории: о меценате Гонибесове и писателе-патриоте В.П. Ганибесове. У Савелия Сафроновича Гонибесова была жена и двое детей: Евсегней и Василей. Позже улицу (ныне Спорта) назвали в честь мецената Гонибесова, это предок Евсегнея. В сведениях о разработке в дореволюционное время частными золотопромышленниками прииска 167 Павловского, есть сведения что он принадлежал Гонибесовым. Вторая миасская история связанная с фамилией Ганибесовых - это потомок и тезка Василея - Василий Петрович. Он был большой патриот страны, революционер и писатель. Был секретарем первой комсомольской ячейки в Миассе, дружил с Федей Гореловым и другими революционерами. Не раз был арестован белогвардейцами, поэтому предполагаю, чтобы не навредить родным, Василий поменял букву в фамилии и с тех пор стал Ганибесовым. Вот так одна семья разделилась на две разные фамилии. Василий написал несколько повестей и романов: "Старатели", " Эскадрон комиссаров" и другие. рассказала представитель семьи Гонибесовых, Ульяна Штыкова.
В праздничном мероприятии участвовали продолжатели рода Манатовых. Три брата этой семьи были феноменальными личностями: один из них был основателем села Смородинка в Челябинской области, второй являлся соратником Ленина и принимал участие в организации автономной башкирской республики, стал первым главой Башкортостана. Третий брат был занят на строительстве автомобильного завода «Урал», где по сей день трудится его внучка Альбина Манатова, награжденная в ходе фестиваля.
Среди почетных участников праздника были известный архитектор Любовь Никулина профессиональный фотограф, член Союза журналистов СССР Виктор Суродин.