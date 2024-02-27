Алексей Текслер оценил реконструированный Дворец культуры в Каслях

Он поздравил жителей с 100‑летием района

Сегодня, 27 февраля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время визита в Каслинский район осмотрел реконструированный Дворец культуры имени И. М. Захарова. Он также побывал на праздничном концерте и поздравил жителей с юбилеем — 100-летием муниципалитета.

Реконструкцию провели по поручению губернатора после его поездки в Каслинский район в августе 2020 года. Работы вели в течение трех лет — занимались и ремонтом, и покупкой оборудования.

«До ремонта здесь было все старое, прошлый век. Сейчас все более современное. Выглядит достойно», — поделилась бухгалтер Дворца культуры Людмила Ершова.

Ее поддержала кассир Нина Черепанова, которая работает в ДК уже 41 год.

«После ремонта посетители заходят к нам и говорят: „Ой, как у вас теперь красиво!“ Все довольны»,— сказала Нина Черепанова.





Обновленные кабинеты Алексею Текслеру показала директор Дворца культуры им. И. М. Захарова, руководитель общественной приемной губернатора Челябинской области в Каслинском районе Юлия Кирющенко. Например, в одном из залов расположился небольшой кинотеатр. Глава региона обратил внимание, что там можно проводить лекции, и посоветовал подключить к этим мероприятиям общество «Знание».





В одном из кабинетов губернатора встретил руководитель оркестра народных инструментов «Исток» Николай Татарников. Он перечислил инструменты, на которых упражняются гости Дворца культуры, и отметил, что в последнее время сформировался устойчивый и хороший коллектив.





В ДК также расположилась выставка продукции ведущих предприятий Каслинского района: Вишневогорская кондитерская фабрика «Голицын», «Григорьевские сады», Завод стальной тары «Сталта», ООО «Каменный пояс», АО «Радий», Каслинский завод архитектурно-художественного литья.





Губернатор пообщался с представителями каждой компании. После чего он отправился на концерт, на котором поздравил жителей с юбилеем района и вручил региональные награды.





«Мы сейчас находимся в полностью отремонтированном Доме культуры с замечательным зимним садом. Столько лет мы занимались этим объектом, и сейчас он выглядит очень достойно. Я очень рад, что такой важный объект культуры мы завершили к юбилею района», — сказал Алексей Текслер.





Зимний сад — отдельная гордость Каслей. Помимо растений, там установлены фигуры из каслинского литья. Это и Конек-Горбунок, и щука, которая исполняет желания, и аисты, с которыми любят делать фотографии молодожены.





Глава региона, говоря про Каслинский район, отметил рост экономики муниципалитета. Он анонсировал ремонт в 2024 году физкультурно-оздоровительного комплекса. Губернатор озвучил, что в районе продолжится газификация и догазификация, а также активная работа по благоустройству и ремонту дорог.

«В целом развитие района идет хорошими темпами, несколько фельдшерско-акушерских пунктов недавно завершили, какие-то объекты нового строительства, какие-то объекты первичного звена отремонтировали в прошлом году. Нет направлений, на которые бы мы не обращали внимания. Люди видят изменения, есть обратная связь, это приятно», — резюмировал Алексей Текслер.