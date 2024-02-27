Алексей Текслер поздравил Каслинский район с 100‑летним юбилеем

В последние несколько лет территория активно развивается благодаря поддержке области и любви жителей к своей малой родине

Сегодня, 27 февраля, Каслинскому району в Челябинской области исполняется 100 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что свой юбилей одна из красивейших территорий Южного Урала встречает в хорошей форме и с большими перспективами.

«Здесь трудами многих поколений закладывались основы российской промышленности, рождалась всемирная слава уральских мастеров-литейщиков. В годы Великой Отечественной войны на каслинских заводах было налажено производство мин и снарядов, тысячи уроженцев района доблестно сражались на фронте, проявляя мужество и беспримерный героизм», — подчеркнул губернатор.

По словам Алексея Текслера, жители Каслинского района до сих пор бережно хранят трудовые и ратные традиции и стремятся сделать свою малую родину благополучной и процветающей. И с поддержкой региона им это удается: в муниципалитете активно развивается социальная и туристическая инфраструктура, благоустраиваются города и села, успешно работают современные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, обеспечивая экономическую базу для дальнейшего развития территории.

Глава региона пожелал жителям Каслинского района новых успехов, благополучия и крепкого здоровья.