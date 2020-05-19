Алексей Текслер оценил меры, принятые в регионе в связи с коронавирусом

Губернатор провел совещание с социальным блоком.

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Сегодня, 19 мая, в правительстве Челябинской области состоялось совещание губернатора Алексея Текслера с социальным блоком, в который входят вице-губернаторы и министры региона.

На повестке дня стояли вопросы по распространению коронавирусной инфекции в области, а также реализация нацпроекта «Здравоохранение».

Алексей Текслер отметил, что реализуемый комплекс противоэпидемиологических мер не позволил допустить взрывного распространения инфекции на Южном Урале.

«Для оказания своевременной медицинской помощи оперативно была проведена переподготовка специалистов, развернуто 2 тысячи 537 коек, в том числе с реанимационной защитой. Все койки оборудованы в надлежащем объеме кислородом, аппаратами ИВЛ. В результате мы имеем сегодня непростую, но контролируемую ситуацию по распространению новой коронавирусной инфекции», — заявил глава региона.

При этом, несмотря на ситуацию с пандемией, в Челябинской области необходимо выполнить поставленные задачи федерального национального проекта «Здравоохранение». В частности, по увеличению продолжительности жизни и сокращению показателей смертности от болезней системы кровообращения и новообразований.

«По итогам прошлого года продолжительность жизни в Челябинской области увеличилась и составила более 72 лет. Общая смертность в первом квартале текущего года снизилась на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Планомерно продолжает снижаться младенческая и детская смертность», — рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Но вместе с этим, высокой остается смертность в трудоспособном возрасте: на первом месте, как у женщин, так и у мужчин болезни системы кровообращения; на втором месте у мужчин — внешние причины, у женщин — новообразования. Поэтому очень важно продолжить развитие областного онкодиспансера в части внедрения технологий ядерной медицины с введением новых ускорителей и аппаратов ПЭТ, считает губернатор.

«Регион в целом, учитывая промышленную специфику, имеет достаточно серьезные риски по заболеваемости онкологией. Все показатели нужно держать на особом контроле», — отметил Алексей Текслер.

Главенствующую роль в этом вопросе, как и раньше, занимает первичная медицина. Губернатор Челябинской области поручил соцблоку, усилить работу по ранней диагностике и профилактике заболеваний. И даже в условиях распространения коронавируса, когда приостановлены диспансеризация и плановые осмотры, очень важно активно применять новые формы работы: стационар на дому, телемедицинские консультации. Доступность медицинской помощи тому, кто в ней нуждается, не должна быть снижена, как в части диспансерного наблюдения, так и в части плановой помощи.