Алексей Текслер отменил праздники для коммунальщиков в Челябинской области

А за отписки в ответ на обращения граждан пообещал персональную ответственность вплоть до уголовной

После визита Генпрокурора РФ Игоря Краснова в Челябинскую область губернатор Алексей Текслер собрал руководителей ЖКХ и членов правительства на совещание по «коммуналке». Встреча получилась бурной: глава региона потребовал включаться в решение проблем граждан полностью, не волынить, не футболить и не гонять по кругу. В противном случае — при поддержке сидящего рядом прокурора — пригрозил персональной ответственностью вплоть до уголовной.

Главная актуальная задача — получение актов готовности к зиме и безаварийное прохождение отопительного сезона.

«Ставлю задачу завершить работу и получить в полном объеме акты готовности. Во-вторых, всех предупреждаю, что руководители эксплуатирующих организаций будут нести персональную ответственность за безаварийное прохождение отопительного сезона, как и главы муниципалитетов. Я и прокуратура области будем держать этот вопрос на особом контроле, коллеги! Приближается Новый год, праздники. Все должны быть в строю, коллеги. После таких оценок никаких праздников у вас быть не должно!» — подчеркнул он.

Минтарифу и Минимущества поручено поставить на учет все бесхозные объекты. А главам поручено до 1 марта 2025 года обеспечить 100% регистрацию объектов коммунальной инфраструктуры и их дальнейшую передачу в концессию (отсутствие собственников и регистрации объектов не позволяет включить затраты на капремонты в тариф ресурсоснабжающей организации и затрудняет их передачу в концессию).

Алексей Текслер отметил необходимость ужесточения требований для получения лицензий для УК. Он потребовал от управляющих компаний своевременно реагировать на жалобы людей. И предложил увеличить срок передачи домов «временной» управляющей организации с 1 года до 3 лет. Речь идет о многоквартирных домах с высокой степенью износа, которые фактически остаются без управления и по ним невозможно провести проверку, так как нет управляющей компании. Губернатор поручил, не дожидаясь изменений в законе, взять бесхозяйные дома в управление:

«Требую от ГЖИ, муниципалитетов, от управляющих компаний такие дома передавать в управление, министерство ЖКХ будет оказывать помощь. Вообще, эти дома должны быть на особом контроле. У нас на начало прошлого года их было около 500, сейчас чуть более 100. Вроде бы динамика хорошая, но по качеству управления этих домов ничего не произошло».

Кроме того, глава региона потребовал сменить руководство ГЖИ.

На совещании выступил прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер. Он подчеркнул, что Челябинская область занимает первое место по России по числу жалоб, находящихся на контроле Генпрокурора России:

«Главы муниципалитетов должны быть лично озабочены проблемами на объектах ЖКХ. Об авариях, инцидентах нужно своевременно получать информацию и незамедлительно реагировать, выезжать на все инциденты, где пострадали люди».

Прокуратуре региона поручено провести масштабную проверку всей системы ЖКХ, дать правовую оценку действиям как чиновников, так и хозяйствующих субъектов — управляющих компаний.

«Совместными усилиями мы отработаем ситуацию, каждый такой факт будем брать на контроль. Совместно с правоохранительными органами поможем вам навести порядок в этой отрасли», — пообещал Донгаузер.

Добавим, губернатор предупредил коммунальщиков об ответственности за отписки по обращениям граждан:

«Действует мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий, и для многих управляющих компаний это является поводом не реагировать на жалобы или писать отписки, а не реально решать проблемы людей. Коллеги, это меня не устраивает, не устраивает людей, которые обращаются с жалобами. В противном случае будет дана не только административная, но и уголовная оценка таких действий. Прокурор области рядом, хочу сказать, что это наша с ним совместная позиция», — подчеркнул Алексей Текслер.