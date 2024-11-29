Алексей Текслер поставил задачу сменить руководство Госжилинспекции в Челябинской области

«Меня работа ГЖИ не устраивает!»

Челябинский губернатор Алексей Текслер потребовал сменить руководство Госжилинспекции региона. На спецсовещании, которое он провел по следам визита Генпрокурора России Игоря Краснова, глава региона заявил, что его категорически не устраивает работа ведомства.

«Конечно, меня не устраивает работа Государственной жилищной инспекции региона. Мы сколько угодно можем знать и владеть нормативной базой, но мне надо, чтобы этим процессом реально управляли», — заявил губернатор.

Прокурор Челябинской области подтвердил, что Госжилинспекция часто формально реагирует на жалобы граждан и привел пример.

«В ноябре текущего года ГЖИ по нашему требованию провела проверку — внеплановую, согласованную нами — по факту отсутствия отопления и горячей воды в одном из домов Челябинска. При этом проверка, вдумайтесь, проведена по телефону. Просто путем обзвона граждан. В прокуратуру сообщили, что все хорошо, при этом никто не вникал и не собирался вникать в то, что происходит непосредственно в доме, в причины этих коммунальных аварий. Не ставился вопрос о перерасчете коммунальной платы, об ответственности лиц, допустивших нарушения при предоставлении коммунальных услуг», — привел пример Игорь Донгаузер.

Рассмотреть вопрос о новом руководстве ГЖИ глава региона поручил своему заместителю Андрею Фалейчику.

Напомним, ранее Игорь Краснов поручил провести в регионе массовые проверки ЖКХ. Алексей Текслер, подводя итоги визита Генпрокурора, обещал кадровые решения в данной сфере.