Алексей Текслер поручил провести дополнительную инвентаризацию объектов ЖКХ

В первую очередь проверят водоснабжение и водоотведение

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести дополнительную инвентаризацию объектов ЖКХ, сообщает пресс-служба правительства.

«Поручаю министерству строительства, инфраструктуры и министерству жилищно-коммунального хозяйства, которое начнет работу с 1 января следующего года, совместно с муниципальными образованиями, с учетом всех фактов обращения граждан, в том числе на приеме у генерального прокурора, провести дополнительную инвентаризацию объектов, в первую очередь водоснабжения и водоотведения», — сказал губернатор.

Главам районов и министерству поручено взять на личный контроль состояние проблемных сетей и совместно с ресурсоснабжающими организациями принять необходимые меры по их восстановлению, в том числе в рамках государственных программ, в случае необходимости дополнить комплексный план мероприятиями, выделив приоритетные.

На этом же собрании губернатор поставил задачу сменить руководство Госжилинспекции в Челябинской области.

Напомним, в среду, 27 ноября, Челябинск с рабочей поездкой посетил генеральный прокурор России Игорь Краснов. Он провел прием граждан по личным вопросам и прием представителей бизнес-сообщества, а после выделил ряд проблем, которые для региона особенно актуальны.

Наибольшее количество жалоб генпрокурор получил на работу управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в сфере ЖКХ.