Прокуратура проведет масштабные проверки ЖКХ в Челябинской области

Поручение главы ведомства Игоря Краснова

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести масштабные проверки жилищно-коммунального хозяйства в Челябинской области в ходе визита в регион.

Руководитель надзорного ведомства отметил, что удручен состоянием ЖКХ в таком мощном промышленном регионе.

«Челябинская область — это мощный экономический регион. И в то же время проблемы жилищно-коммунального хозяйства здесь безмерные. Я поручаю прокурору Челябинской области начать масштабные проверки в сфере ЖКХ», — сказал он во время визита на Южный Урал.

Во время проверок прокуроры будут обращать внимание на работу уполномоченных органов, проверят, куда управляющие компании тратят деньги, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям.

«Те деньги, которые люди платят за неоказанные услуги, нужно вернуть. Люди не живут, а выживают и тратят свои собственные деньги на обслуживание дома», — заявил генпрокурор России.

Напомним, сегодня Игорь Краснов работает в Челябинской области, в том числе проводит личный прием южноуральцев.