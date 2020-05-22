Алексей Текслер остался недоволен недостроенным шорт-треком в Челябинске

Губернатор побывал на объекте во время объезда городских строек.

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Губернатор Алексей Текслер не так давно объехал строительные объекты Челябинска. Глава региона решил лично посмотреть, на каком этапе находится возведение, и как, собственно, оно происходит. Одним из пунктов посещения стала недостроенная площадка для шорт-трека, которую планировалось запустить к саммитам ШОС и БРИКС. Увиденным Алексей Текслер остался крайне недоволен.

«Оценки и комментарии, которые прозвучали от губернатора в адрес чиновников, авторов проекта и строителей были столь нелестными, что озвучить их вряд ли возможно. Почему именно это место, почему выбран такой неудачный проект, почему так много недоделок и еще очень много „почему“ — на эти вопросы никто внятно Текслеру так и не ответил. Но ответить обязательно придётся», — подводит итоги визита правительственный телеграм-канал ПУЛ74.

Открытие площадки планировалось еще в декабре 2019 года, но объект до сих пор не готов.