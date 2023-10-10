Алексей Текслер объявил об обновлении дорог и объектов ЖКХ в Бакале

Глава региона оценил соцучреждения города и осмотрел площадку под будущий ФОК

После торжественного открытия Бакальского моста губернатор Алексей Текслер посетил в городе еще три объекта: местную поликлинику и две школы. Больница и школа № 8 были капитально отремонтированы, на территории девятой школы построят первый в городе ФОК. В ходе объезда глава региона объявил о необходимости ремонта дорог и объектов ЖКХ. Вместе с губернатором в рейде работал и корреспондент ИА «Первое областное».

Здание поликлиники прошло недавно капитальный ремонт: обновили кровлю, системы водоснабжения, отопления и энергетики, заменили окна и двери, благоустроили территорию. В 2022 году поликлиника получила новое цифровое рентгеновское оборудование. По словам главврача Саткинской районной больницы Ираиды Крохиной, рентген заодно используется и для проведения флюорографии. В целом поликлиника обеспечена оборудованием, отметила в беседе с главой региона Ираида Крохина.

Поликлиника нуждается в стоматологическом оборудовании, и есть необходимость в машинах скорой помощи на базе УАЗа-«буханки»: для горных дорог это самый подходящий автомобиль. Губернатор дал поручение министру здравоохранения Агате Ткачевой взять вопрос на контроль.

«Вообще, видно, как программа модернизации первичного медицинского звена преображает систему здравоохранения на местах», — заметил Алексей Текслер.

Губернатор также пообщался с несколькими врачами — стоматологом, эндокринологом. Они рассказали, что диспансерным оборудованием учреждение обеспечено.

«После завершения капремонта поликлиники в больницу подтянулись новые врачи. Это тоже очень важно — без обновления здания и оборудования этого бы не произошло», — уточнил губернатор.

Затем губернатор отправился в бакальскую школу № 8. На ее капремонт средства выделили в 2022 году. Как рассказал корреспонденту Первого областного информагентства вице-губернатор Станислав Мошаров, в школе были серьезные проблемы с кровлей.

Сегодня МОУ «СОШ № 8 Бакала» выглядит современно. Губернатор побывал в нескольких классах, оценил необычно оформленную карту Челябинской области: на ней отмечены главные достопримечательности муниципалитетов, как, например, «Эйфелева башня» в Нагайбакском районе.

Алексей Текслер оценил практику проведения онлайн-уроков. Так, один из средних классов слушал лекцию по геоинформатике, причем молодой преподаватель находился в это время на учебе в Ростовской области. Заинтересовавшись, глава региона подискутировал с учителем о перспективах геоинформатики. Затем заглянул к кадетам и осмотрел школьную столовую.

«В этой школе провели отличный капитальный ремонт, она, на мой взгляд, стала одним из лучших объектов в области. Здесь и коллектив с душой подошел к ремонту. Изменения видны. Но и многое еще нужно сделать. Я провел совещание с руководством Бакальского рудоуправления, это предприятие — основа экономики в городе. Были сложности, проблемы частично остаются. Подробно обсудили план действий для восстановления объемов производства и новых задач, с этим планом плотно работает министерство промышленности региона. Я надеюсь, что к началу следующего года мы получим результат», — рассказал журналистам губернатор.

Также глава региона посетил школу № 9, на ее территории за счет средств инвестора будет построен первый физкультурно-оздоровительный комплекс.

«Нужно подтягивать качество дорог и ЖКХ. Люди задают вопросы. Мы будем этим заниматься. Считаю, что мы дали сегодня старт развитию Бакала, будем эту работу продолжать под моим личным контролем», — резюмировал глава региона по итогам поездки в Бакал. Напомним, накануне Алексей Текслер работал в Ашинском районе. Он оценил качество дорожных работ на М-5 «Урал». Также губернатор поручил разработать проект по созданию культурно-образовательного пространства в честь уроженца Сима Игоря Курчатова.