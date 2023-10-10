В Бакале запустили движение по новому спиральному мосту

Сооружение возвели в рекордные сроки

10 октября в Бакале открыли движение по новому путепроводу со спиральным съездом через железнодорожные пути. Сооружение возвели на месте старого моста, в народе называемого «фига». Открыл движение губернатор Алексей Текслер, озвучивший в 2021 году долгожданное для бакальцев решение о строительстве моста. С церемонии открытия объекта передает корреспондент информационного агентства «Первое областное».

Напомним, построенный в 1960-е годы спиралевидный Бакальский путепровод был одним из самых грандиозных сооружений такого рода в стране. К середине 2000-х назрела необходимость его ремонтировать, решение о ремонте приняли в 2008 году — но в итоге мост был закрыт для движения на долгие годы.

«От всей души поздравляю вас с этим, не побоюсь этого слова, знаковым событием. Мы не просто открываем новый объект. Вы мне сами рассказывали, что спиралевидный съезд был настоящим сердцем города. В 2008 году временно это сердце биться перестало. Я помню, как в 2021 году в этом же Дворце культуры вы мне об этом рассказывали, и я нисколько не сомневался, что надо построить его заново. Я помню, когда решение об этом я озвучил, женщина, которая стояла рядом со мной, заплакала. Спасибо вам за веру и поддержку», — сказал на открытии губернатор.

Его приветственную речь бакальцы встретили залпом аплодисментов и криками «Спасибо!». Для горожан новый путепровод — настоящая дорога в жизнь, поскольку после закрытия старого аварийного моста они в течение 15 лет каждый день вынуждены были объезжать железнодорожные пути.

«Движение открыть разрешаю!» — скомандовал Алексей Текслер.

Первой на мост вошла колонна тяжелой спецтехники и украшенные российскими флагами легковые автомобили. После проезда техники горожане с главой региона прошлись по проезжей части и сами оценили масштабы строения. Для пешеходов построили тротуары в сторону до железнодорожного вокзала и к выходу на улицу Комсомольскую (до магазина «Магнит»).

Путепровод стал уникальным объектом не только по внешнему виду и масштабам строения, но и срокам его возведения.

«Объект долгожданный, мы не могли не вписаться в сроки контракта. Устроили 45 скважин до 14 метров глубиной, смонтированы балки, по двум сторонам возведены остекленные лестничные столы, есть подъемник, общая длина 263 метра. Его строили более 50 человек в смену», — пояснил директор мостоотряда Игорь Печенкин.

На мосту люди шутили, что сейчас встретятся с много лет не виденными родственниками «с той стороны» (понятно, что виделись. — Прим. ред.). Один пенсионер вспоминал, что когда-то целовался здесь с будущей женой.

«Мы продолжим развивать Бакал. Мост — первая ласточка, будем работать и над другими объектами», — пообещал горожанам Алексей Текслер.