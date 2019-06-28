/ Алексей Текслер намерен снизить объем выбросов в Челябинске на 38%

Глава региона предложил создать в области региональный экологический стандарт.

Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 28 июня, проводит встречу с руководителями городских и районных отделений Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.



Одним из ключевых вопросов, поднятых на встрече, стала актуальная для Челябинской области тема экологии. Алексей Текслер рассказал о своих инициативах, благодаря которым выбросы в Челябинске могут снизиться на 38%.

Для нашего региона необходим свой ГОСТ, свой экологический стандарт, который был бы жестче федеральных норм и правил, потому что у нас ситуация гораздо сложнее, чем в других местах. Поставлена задача Президентом, вне зависимости от того, как функционирует компания, снизить минимум на 20% объем выбросов, эту задачу мы решим в рамках комплексных планов, которые в настоящий момент подготовлены во всех наших городах. Не менее чем на 20% будут снижены объемы выбросов к 2024 году, я веду переговоры с нашими промышленными компаниями для того, чтобы сделать это, не дожидаясь 2024 года. В Челябинске мы рекультивируем свалку, находящуюся в черте города, к концу следующего года. По части общественного транспорта есть задача заменить его на транспорт с газомоторным топливом, развивать электрический транспорт. — рассказал ситуацию Алексей Текслер.

Напомним, что на днях в первом чтении был принят законопроект о квотировании выбросов, в рамках которого Челябинск и Магнитогорск являются одними из городов-пилотов этой инициативы. Согласно законопроекту, в каждом из городов-участников будет проведен замер уровня загрязнения воздуха в жилых кварталах. На основе полученных данных, каждому предприятию-загрязнителю будет предоставлена квота, в рамках которой оно должно будет снизить выбросы.