Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в пятницу, 7 октября, встретился с волонтерами, которые по его поручению начали оказывать помощь семьям мобилизованных южноуральцев, передает корреспондент ИА «Первое областное». Общественники рассказали главе региона, как южноуральцы целыми деревнями собирают своих земляков на службу и объединяются в социальных сетях, чтобы помочь резервистам и их близким.
«Для бойцов на передовой крайне важно знать, что в семье все хорошо. Наша основная задача — дойти до каждой семьи и оказать действенную помощь. Я был в танковой дивизии в Чебаркуле, встречался с резервистами. Им нужны теплые вещи — помимо того, что им выдают. Мы начали раздавать коврики и спальные мешки, собранные южноуральцами. Уже сотни предприятий оказывают помощь мобилизованным и их семьям, и число таких предприятий постоянно растет. Мы начали выплачивать по 20 тысяч рублей на каждого ребенка в семьях мобилизованных, компенсируем затраты на обучение и питание. Но, несмотря на все меры поддержки, без участия волонтеров не обойтись. Потому что помощь нужна разноплановая», — сказал Алексей Текслер в начале встречи.
Губернатор отметил, что волонтерское движение на Южном Урале достаточно хорошо развито. Неплохой опыт оно накопило на пике пандемии COVID-19, и сейчас этот опыт помогает решать многие вопросы, связанные с мобилизацией.
Как стало понятно из дальнейшей беседы, южноуральцы показали завидную способность к самоорганизации, когда дело коснулось поддержки земляков, призванных в армию. Например, в Красноармейском районе жители сразу пяти поселений объединили усилия, чтобы обеспечить своих резервистов всем необходимым. И если первая группа резервистов отправилась к местам боевого слаживания без спальников, ковриков и аптечек, то сейчас все необходимое ребята могут получить непосредственно перед отправкой, прямо у военкомата.
У присутствовавшей на встрече медсестры из Челябинского кардиоцентра Надежды Солдатенковой есть близкие, которые проходят службу в зоне специальной военной операции. Так что об их нуждах она знает не понаслышке. Надежда объединила в интернете около тысячи человек, где каждый в меру своих умений и возможностей помогает обеспечить бойцов одеждой и снаряжением. Например, участники чата своими руками шьют для военнослужащих спальные мешки и нательное белье.
Активно включились в процесс и участники молодежного волонтерского движения «МЫВМЕСТЕ». По словам руководителя областного штаба организации Дарьи Булыгиной, заявки на любые формы помощи принимаются по телефону горячей линии 8-800-200-34-11 и на сайте мывместе.рф. Дарья рассказала главе региона, что уже поступило несколько звонков по поводу оказания психологической помощи и бытовых просьб. Например, семья из Верхнеуральского района попросила волонтеров наколоть дров. Другой семье требуется помощь с ремонтом крыши.
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