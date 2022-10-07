Жалобы на ход мобилизации на «Госуслугах» надо обрабатывать быстрее — Дмитрий Чернышенко

Вице-премьер РФ предостерег чиновников от формального отношения к рассмотрению обращений граждан

Женщин и не подходящих под параметры мобилизации мужчин-добровольцев следует задействовать как волонтеров, полагает заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. На совещании с главами регионов и представителями министерств обороны, здравоохранения и цифровых технологий вице-премьер обсудил работу посвященных мобилизации сервисов на портале госуслуг, сообщает пресс-служба российского кабмина.



Напомним, на сайте госуслуг запущены два новых сервиса. Первый, «Стать добровольцем», позволяет в электронном виде подать заявку о желании принять участие в спецоперации в качестве мобилизованного. Второй, напротив, должен помочь отследить ошибки, допущенные в ходе мобилизации и исключить мобилизацию не подлежащих призыву граждан.

Дмитрий Чернышенко заявил, что все заявки поступают в региональные призывные комиссии, их обработка отслеживается и контролируется. По мнению вице-премьера, сервисы функционируют нормально. Однако проблема есть: в ряде регионов жалобы обрабатываются очень медленно.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы обработка жалоб осуществлялась в самые короткие сроки. В ряде субъектов фиксируем формальный подход к ответам на жалобы в случае возможной ошибки при мобилизации. Подчеркиваю, важно не отписку направить гражданину, а индивидуально отработать каждое обращение», — заметил зампредседателя правительства РФ.

Отдельно Дмитрий Чернышенко остановился на вопросе добровольцев. Вице-премьер согласен с позицией Минобороны: в рамках мобилизации женщины привлекаться не должны. Однако в России есть тысячи желающих помочь армии в ходе СВО — и женщин, и мужчин, которые не подходят под критерии, обозначенные ВС РФ.

«Предлагаю рассмотреть возможность их деятельности в российских госпиталях, быть волонтером в случае соответствия и их согласия. Мужчины, которые не подходят под критерии призыва по частичной мобилизации и приема их в качестве добровольцев, но желают внести свой вклад в защиту интересов страны, также могут быть привлечены к волонтерской деятельности, сбору гуманитарной помощи. Прошу проработать с ведомствами и общественными организациями эти вопросы и сформировать альтернативные предложения», — предложил Дмитрий Чернышенко.

Напомним, помимо сервисов на «Госуслугах» за ходом мобилизации наблюдают аппараты региональных уполномоченных по правам человека, областные призывные комиссии под руководством губернаторов, центры содействия мобилизованным резервистам, созданные при местных отделениях Общероссийского Народного фронта.