Алексей Текслер обсудил с полпредом перспективы развития Челябинской области

Двусторонняя встреча губернатора с Артемом Жогой состоялась в Магнитогорске

Итоги социально-экономического развития Челябинской области, ближайшие перспективы развития региона и празднование 100-летия Магнитогорска — эти и другие темы обсудили губернатор Алексей Текслер и полномочный представитель президента РФ на Урале Артем Жога. Двусторонняя встреча состоялась в Магнитогорске.

Приветствуя полпреда, Алексей Текслер отметил, что Магнитогорск — город трудовой доблести, который сегодня посещает Артем Жога, — без преувеличения можно назвать легендарным городом: с момента основания он был важным не только для Челябинской области, но и для всей страны.

Переходя к ключевым показателям социально-экономического развития области, Алексей Текслер уточнил, что региональная экономика устойчива и успешно развивается. По итогам 2024 года планируется достичь объема ВРП в размере 3 триллионов рублей — рост около 10—11% к прошлому году. А за последние пять лет ВРП практически удвоен. Индекс промышленного производства за прошлый год составит около 100%, при очень высокой базе 2023 года. Сохраняется инвестиционная активность: по итогам года спрогнозирован рост на 15%.

Губернатор добавил, что во многом инвестиции в регионе носят экологический характер. Так, на ММК за последние 5 лет был реализован ряд крупнейших в масштабе страны экологических проектов. Заработала агломерационная фабрика, коксовая батарея, все сталелитейные предприятия получили новые операционные установки. А в самом городе реализован проект рекультивации магнитогорской свалки.

«Есть в регионе и перспективные инвестиционные проекты, которыми мы создаем задел для будущего. Действует 13 промышленных кластеров, 10 индустриальных парков, 2 технопарка. В этом году будет создана особая экономическая зона, уже подготовлен проект постановления правительства, который сейчас проходит согласование», — отметил Алексей Текслер.

Стороны также обсудили реализацию новых национальных проектов, кадровые вопросы, задачи по повышению производительности труда и импортозамещению. Отдельное внимание было уделено развитию социальной сферы Магнитогорска: обновлению общественного транспорта, модернизации системы здравоохранения и, конечно, реализации уникального проекта «Притяжение».

«Я впервые приехал в Магнитогорск и вижу, что город интенсивно развивается. Вы вкладываетесь в улучшение условий труда, в экологию, в социальную инфраструктуру — для такого крупного промышленного центра это очень важно. Уверен, все проекты, направленные на повышение качества жизни людей, будут успешно завершены», — отметил Артем Жога.

В завершение встречи Алексей Текслер проинформировал, что регион активно готовится к празднованию 100-летия Магнитогорска. Президент России Владимир Путин уже подписал соответствующий указ, создан оргкомитет, который возглавил первый вице-премьер правительства Денис Мантуров. К 100-летию легендарной Магнитки в городе планируется построить новый театр, многопрофильный медицинский центр и большой 50-метровый бассейн.

Добавим, сегодня в рамках визита в Магнитогорск Артем Жога принял участие в презентации новых проектов ММК. Также он проведет Совет по экологической политике.