На телеканале ОТВ стартовал 32‑й телемарафон «Всё для Победы!»

Зрители смогут поддержать бойцов СВО и перечислить средства для покупки необходимой техники

Сегодня, в День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных сил России, телеканал ОТВ в 32-й раз запустил благотворительный телемарафон «Всё для Победы!». Совместный проект с Народным фронтом продлится весь день. Зрителей ждут специальные репортажи, а главное — возможность напрямую помочь бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.

С самого утра в программе — тематические передачи и сюжеты. В рубрике «Свои герои» (16+) покажут истории южноуральских военнослужащих, которые мужественно защищали интересы страны в Донбассе. Выпуск «Рассекреченная история» (16+) раскроет содержание документов минувшего столетия, с которых только недавно сняли гриф секретности. А специальный репортаж «Часовые Родины» (16+) познакомит с непростыми буднями пограничников в современных условиях.

С 9:00 в углу экрана транслируется QR-код. Телезрители могут перейти по нему и перевести любую сумму — средства пойдут на нужды южноуральских защитников. Активисты Народного фронта на собранные деньги закупят именно то, о чем просили сами бойцы: технику, стройматериалы, медикаменты.

Нынешний телемарафон стал уже 32-м по счету. За все время проведения акции жители Челябинской области перечислили более 30 миллионов рублей.