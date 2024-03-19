Алексей Текслер обозначил задачи для регионального «Движения Первых»

Уже в апреле активная молодежь поможет области на субботниках

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер определил новые задачи для «Движения Первых» на 2024 год. В первую очередь — помощь в организации Дня Победы и мероприятий по случаю юбилея Челябинской области. Также из ближайших мероприятий губернатор отметил проведение субботников и празднование Года семьи. Эти и другие вопросы Алексей Текслер обсудил сегодня, 19 марта, в ходе заседания совета регионального отделения «Движение Первых» с руководителем Светланой Буравовой, сообщает пресс-служба правительства области.

Глава региона встретился с активистами сообщества. Он отметил, что для ребят это возможность проявить свои лучшие качества, быть полезными для общества.

«Вы делаете большую и важную работу для страны, для тех городов и районов, где живете, объединяя вокруг себя инициативных людей, помогаете патриотическому воспитанию», — поблагодарил Алексей Текслер участников «Движения Первых».

Губернатор отметил, что в прошлом году участники Движения из Челябинской области провели свыше 40 мероприятий, а в этом году уже отличились активной работой на Всемирном фестивале молодежи в Сочи и фестивале «Действуй».

«Прошу глав, общественников [...] помогать, усилить организационное начало, учесть моменты, которые сегодня прозвучали. Важно быть неравнодушными, от вас очень многое зависит. Это должна быть общая, командная работа, и уверен, что „Движение Первых“ в регионе благодаря этому будет активно расширяться», — подчеркнул губернатор.

Председатель регионального отделения «Движения Первых» Светлана Буравова отметила, что на этот год также намечено проведение военно-патриотической игры «Зарница 2.0», организация и участие в спортивных мероприятиях региона, региональный конкурс «Юный глава» и просветительские проекты по знакомству подростков с профессиями.