Алексей Текслер: «Нужно совершенствовать управление в области спорта»

Перспективы развития физкультуры и спорта обсудили на рабочей группе в Москве

В России необходимо совершенствовать систему управления в области спорта. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе итогового заседания рабочей группы по подготовке тематического Совета при президенте РФ, заседание которого состоится в октябре в Уфе.



Заседание группы прошло под председательством помощника президента РФ Алексея Дюмина и Алексея Текслера как руководителя группы.

Помощник президента отметил работу группы по подготовке доклада на тему «О роли негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта». В нем содержатся предложения по совершенствованию системы управления в области физкультуры и спорта, финансированию негосударственных организаций из бюджетных и внебюджетных источников и обеспечению контроля за расходованием таких средств, а также по созданию необходимых условий для реабилитации, социализации и профессиональной самореализации участников СВО с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и спорта.

Алексей Дюмин указал, что нужно урегулировать порядок взимания взносов, чтобы дети, в том числе из малообеспеченных семей, могли участвовать в соревнованиях.

«Управление в области спорта сложное, многоплановое, где просматривается сочетание государственных и общественных начал. Учитывая поставленную президентом задачу по повышению уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физкультурой и спортом, необходимо усовершенствование системы управления в данной области, усиление взаимодействия негосударственных организаций с органами власти, международными организациями и между собой», — сказал Алексей Текслер.

На совещании также озвучили предложения для развития физкультуры. Это совершенствование системы управления в области спорта и финансирование негосударственных организаций, создание возможностей для бесплатного участия детей в соревнованиях и условий для реабилитации участников СВО.

На встрече также обсудили установление правил взаимодействия спортивных федераций всех уровней, взаимоувязки государственных и общественных программ развития разного уровня для достижения национальных целей развития России, вопросы завершения работы по учету всех организаций в сфере спорта, а также дальнейшего развития механизмов финансовой поддержки спортивных федераций с учетом решения президента об образовании спортивного фонда.