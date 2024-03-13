Алексей Текслер назвал поддержку семей одним из важнейших направлений

В регионе расширили перечень категорий участников СВО, имеющих право на выплату по газификации

В Челябинской области поддержка семей является одним из ключевых направлений. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер на совещании с руководителями муниципалитетов и членами правительства, сообщили в пресс-службе правительства региона.



«Для нас сейчас это одно из важнейших направлений. Важная часть работы — поддержка участников специальной военной операции и их семей. По поручению президента мы в регионе расширили перечень категорий участников СВО, которые имеют право на выплату по газификации. В ближайшее время вынесем на рассмотрение депутатов инициативу о единовременной выплате членам семей в случае гибели в зоне СВО граждан, которые заключили контракт с частными военными компаниями», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона поручил усилить работу по диспансеризации, активнее использовать возможности выездной диспансеризации на предприятиях, стимулировать работодателей принимать корпоративные программы здоровьесбережения.

«В связи с завершением учебного года главам муниципалитетов и образовательным организациям губернатор поручил готовиться к активной фазе ремонтных работ. А министерству образования — проработать вопрос повторной сдачи ЕГЭ, озвученный в послании президента», — сообщили в пресс-службе правительства.

Алексей Текслер также напомнил о подготовке к паводку, профилактике бытовых пожаров и проведении субботников.