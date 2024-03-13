Алексей Текслер поручил достойно провести выборы президента России

Глава региона провел совещание с главами муниципалитетов и членами правительства

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов и членами правительства обратил внимание на задачи, стоящие в канун выборов президента России, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



«Наша задача — достойно их провести. Должна быть отлажена система мониторинга и реагирования на внештатные ситуации, возможные провокации. Самое главное — работать с людьми, проинформировать о важности участия в выборах, об адресах избирательных участков. Необходимо обеспечить безопасность всех официальных сайтов, пабликов в социальных сетях и каналов в мессенджерах», — сказал Алексей Текслер.

С 15 по 17 марта в области пройдет голосование за объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды».

«В прошлом году Челябинская область показала отличный результат благодаря, в том числе, главам муниципалитетов, которые смогли выстроить эффективную коммуникацию с жителями. Эта работа отмечена на федеральном уровне», — отметили в пресс-службе.

Глава региона вручил благодарственные письма министра строительства России главам Южноуральского и Снежинского городских округов, Увельского, Чебаркульского, Агаповского районов. За заслуги в развитии муниципалитета вручена благодарность губернатора главе Пластовского района Андрею Пестрякову.